CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 30. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olimpia Milano'ya 82-75 kaybeden sarı-lacivertliler, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Zalgiris Kaunas ise EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 15 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olympiakos'a 74-71 ile boyun eğen Zalgiris Kaunas, topladığı 30 puanla 9. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas canlı izle - Resim: 4 4 4

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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