CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 30. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olimpia Milano'ya 82-75 kaybeden sarı-lacivertliler, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Zalgiris Kaunas ise EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 15 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olympiakos'a 74-71 ile boyun eğen Zalgiris Kaunas, topladığı 30 puanla 9. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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