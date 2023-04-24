CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - İstanbulspor canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 11'leri ne? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Fenerbahçe, ligde oynadığı 28 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 ile geçmeyi başaran Fenerbahçe, topladığı 63 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip İstanbulspor ise ligde oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor, topladığı 28 puanla 15. sırada bulunuyor.
Ülker Stadyumu'ndaki maçta hakem Kadir Sağlam görev yapacak.