CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - İstanbulspor canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 11'leri ne? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı canlı izle link...

# fenerbahçe # istanbulspor # futbol # spor toto süper lig # bein Sports 1
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - İstanbulspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - İstanbulspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Fenerbahçe, ligde oynadığı 28 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 ile geçmeyi başaran Fenerbahçe, topladığı 63 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - İstanbulspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip İstanbulspor ise ligde oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor, topladığı 28 puanla 15. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - İstanbulspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Ülker Stadyumu'ndaki maçta hakem Kadir Sağlam görev yapacak.