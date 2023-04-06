CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor canlı izle
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle link...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak.
Ev sahibi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmaya hak kazandı.
Konuk ekip Kayserispor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda dahil olmuştu. Sarı-kırmızılılar bu tura Iğdır FK'yi 2-1 ile geçerken 4. turda karşılaştığı Sivas Belediyespor'u da 1-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırmayı başarmıştı. 5. turda da Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kayserispor, kupada son 16 takım arasına kalmayı başardı. Bu turda da Antalyaspor ile eşleşen Kayserispor, rakibini normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında bulduğu 2 golle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Ülker Stadyumu'ndaki maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.