CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor canlı izle - Resim: 1 1 5

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmaya hak kazandı.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Kayserispor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda dahil olmuştu. Sarı-kırmızılılar bu tura Iğdır FK'yi 2-1 ile geçerken 4. turda karşılaştığı Sivas Belediyespor'u da 1-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırmayı başarmıştı. 5. turda da Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kayserispor, kupada son 16 takım arasına kalmayı başardı. Bu turda da Antalyaspor ile eşleşen Kayserispor, rakibini normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında bulduğu 2 golle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor canlı izle - Resim: 4 4 5

Ülker Stadyumu'ndaki maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.