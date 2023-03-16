CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Sevilla canlı izle
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Sevilla maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Sevilla maçı 11'leri ne? Fenerbahçe - Sevilla maçı canlı izle link...
Avrupa futbolunun en büyük ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe ile Sevilla arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Sevilla 2-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla B Grubu'nu 1. sırada bitiren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Sevilla ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 5 puanla G Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Sevilla, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Avrupa Ligi son 16 play-off turunda PSV Eindhoven ile karşılaşan İspanya ekibi, rakibini kendi sahasındaki ilk maçta 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sevilla, ikinci maçtaki 2-0'lık yenilgiye rağmen adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazanmıştı.
Ülker Stadyumu'ndaki maçta hakem Michael Oliver görev yapacak.