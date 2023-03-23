CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Zenit canlı izle
Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe ile Zenit karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Zenit maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Zenit maçı 11'leri ne? Fenerbahçe - Zenit maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ederken lige verilen milli arada kulüpler hazırlık maçları oynuyor. Bu kapsamda oynanacak maçlardan birinde Fenerbahçe ile Zenit karşı karşıya gelecek. İki ekibin depremzedeler yararına mücadele edeceği maçın tüm hasılat ve reklam satış gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak.
Ev sahibi Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran Fenerbahçe, topladığı 54 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Zenit ise Rusya Premier Lig'de oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda CSKA Moskova'ya 1-0 yenilen Zenit, topladığı 48 puanla 1. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Zenit maçı FB TV ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.