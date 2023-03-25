CANLI MAÇ İZLE | Fethiyespor - Kocaelispor canlı izle

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftasında Fethiyespor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Fethiyespor - Kocaelispor maçı nereden izlenir? Fethiyespor - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Fethiyespor - Kocaelispor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Fethiyespor - Kocaelispor canlı izle - Resim: 1 1 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fethiyespor ile Kocaelispor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Fethiyespor - Kocaelispor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Fethiyespor, ligde oynadığı 27 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup olan Fethiyespor, topladığı 33 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fethiyespor - Kocaelispor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Kocaelispor ise ligde oynadığı 27 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pazarspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor, topladığı 58 puanla 1. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fethiyespor - Kocaelispor canlı izle - Resim: 4 4 4

FETHİYESPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.00'te başlayacak Fethiyespor - Kocaelispor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.

FETHİYESPOR - KOCAELİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ