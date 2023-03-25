CANLI MAÇ İZLE | Fethiyespor - Kocaelispor canlı izle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftasında Fethiyespor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Fethiyespor - Kocaelispor maçı nereden izlenir? Fethiyespor - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Fethiyespor - Kocaelispor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fethiyespor ile Kocaelispor arasında oynanacak.
Ev sahibi Fethiyespor, ligde oynadığı 27 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup olan Fethiyespor, topladığı 33 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kocaelispor ise ligde oynadığı 27 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pazarspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor, topladığı 58 puanla 1. sırada bulunuyor.
FETHİYESPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Fethiyespor - Kocaelispor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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