CANLI MAÇ İZLE | Fiorentina - Sivasspor canlı izle
UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu maçında Fiorentina ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Fiorentina - Sivasspor maçı nereden izlenir? Fiorentina - Sivasspor maçı hangi kanalda? Fiorentina - Sivasspor maçı 11'leri ne? Fiorentina - Sivasspor maçı canlı izle link...
Avrupa futbolunun en büyük üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fiorentina ile Sivasspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Fiorentina, Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Fiorentina, bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Konferans Ligi son 16 play-off turunda Braga ile eşleşen İtalya temsilcisi, rakibini 4-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup ederek son 16 turuna kalmayı başardı.
Konuk ekip Sivasspor ise Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla G Grubu'nu 1. sırada bitiren Sivasspor, Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Fiorentina - Sivasspor maçı 9 Mart Perşembe günü oynanacak.