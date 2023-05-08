CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Başakşehir beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Başakşehir maçı nereden izlenir? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray - Başakşehir maçı 11'leri ne? Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Galatasaray, topladığı 70 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Giresunspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Başakşehir, topladığı 51 puanla 5. sırada bulunuyor.
NEF Stadyumu'ndaki maçta hakem Halil Umut Meler görev yapacak.