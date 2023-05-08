CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Başakşehir beIN Sports 1 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Başakşehir maçı nereden izlenir? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray - Başakşehir maçı 11'leri ne? Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Başakşehir beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Başakşehir beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Galatasaray, topladığı 70 puanla 1. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Başakşehir beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Giresunspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Başakşehir, topladığı 51 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Başakşehir beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 4 4 5

NEF Stadyumu'ndaki maçta hakem Halil Umut Meler görev yapacak.