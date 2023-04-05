CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Başakşehir canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Başakşehir maçı nereden izlenir? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Başakşehir canlı izle - Resim: 1 1 5

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Başakşehir canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda dahil olmuştu. Bu turda Kastamonuspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 7-0'lık galibiyetle adını 4. tura yazdırmayı başardı. 4. turda Ofspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, 5. turda da Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Son 16 turunda Alanyaspor ile eşleşen Cimbom, rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Başakşehir canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Başakşehir ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı. Bu turda Fatih Karagümrük ile eşleşen Başakşehir, normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Başakşehir canlı izle - Resim: 4 4 5

NEF Stadyumu'ndaki maçta hakem Kadir Sağlam görev yapacak.