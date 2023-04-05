CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Başakşehir canlı izle
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Başakşehir maçı nereden izlenir? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle link...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak.
Ev sahibi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda dahil olmuştu. Bu turda Kastamonuspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 7-0'lık galibiyetle adını 4. tura yazdırmayı başardı. 4. turda Ofspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, 5. turda da Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Son 16 turunda Alanyaspor ile eşleşen Cimbom, rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Konuk ekip Başakşehir ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı. Bu turda Fatih Karagümrük ile eşleşen Başakşehir, normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
NEF Stadyumu'ndaki maçta hakem Kadir Sağlam görev yapacak.