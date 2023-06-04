CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazanmayı başarmıştı.