CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 ile geçmeyi başaran Galatasaray, topladığı 82 puanla 1. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligi şampiyon bitirmeyi garantilemişti.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 34 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 77 puanla 2. sırada bulunuyor.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 19.00'da başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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