CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Kayserispor maçı nereden izlenir? Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Kayserispor maçı 11'leri ne? Galatasaray - Kayserispor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Cimbom, topladığı 63 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kayserispor ise ligde oynadığı 27 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Kayserispor, topladığı 44 puanla 7. sırada bulunuyor.
NEF Stadyumu'ndaki maçta hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.