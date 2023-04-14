CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Kayserispor maçı nereden izlenir? Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Kayserispor maçı 11'leri ne? Galatasaray - Kayserispor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Kayserispor - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Kayserispor - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Cimbom, topladığı 63 puanla 1. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Kayserispor - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Kayserispor ise ligde oynadığı 27 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Kayserispor, topladığı 44 puanla 7. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Kayserispor - Resim: 4 4 5

NEF Stadyumu'ndaki maçta hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.