CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Sivasspor beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Sivasspor maçı nereden izlenir? Galatasaray - Sivasspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Sivasspor maçı 11'leri ne? Galatasaray - Sivasspor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 76 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden Sivasspor, topladığı 37 puanla 11. sırada bulunuyor.
NEF Stadı'ndaki maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak.