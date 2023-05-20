CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Sivasspor beIN Sports 1 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Sivasspor maçı nereden izlenir? Galatasaray - Sivasspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Sivasspor maçı 11'leri ne? Galatasaray - Sivasspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Sivasspor beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Sivasspor beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 76 puanla 1. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Sivasspor beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden Sivasspor, topladığı 37 puanla 11. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Sivasspor beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 4 4 5

NEF Stadı'ndaki maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak.