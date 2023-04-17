CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Altay TRT Avaz canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Altay karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Altay maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Altay maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği - Altay maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Gençlerbirliği ile Altay arasında oynanacak.
Ev sahibi Gençlerbirliği, ligde oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Gençlerbirliği, topladığı 27 puanla 16. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altınordu'ya 2-1 kaybeden Altay, topladığı 31 puanla 13. sırada yer alıyor.
Eryaman Stadyumu'ndaki maçta hakem Yasin Kol görev yapacak.