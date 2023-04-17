CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Altay TRT Avaz canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Altay karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Altay maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Altay maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği - Altay maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Altay TRT Avaz canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Gençlerbirliği ile Altay arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Altay TRT Avaz canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Gençlerbirliği, ligde oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Gençlerbirliği, topladığı 27 puanla 16. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Altay TRT Avaz canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altınordu'ya 2-1 kaybeden Altay, topladığı 31 puanla 13. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Altay TRT Avaz canlı izle - Resim: 4 4 5

Eryaman Stadyumu'ndaki maçta hakem Yasin Kol görev yapacak.