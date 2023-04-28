CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Bodrumspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Bodrumspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Gençlerbirliği ile Bodrumspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Bodrumspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Gençlerbirliği, ligde oynadığı 32 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 5-3 kaybeden Gençlerbirliği, topladığı 28 puanla 16. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Bodrumspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 32 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 55 puanla 6. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Bodrumspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Eryaman Stadyumu'ndaki maçta hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.