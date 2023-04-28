CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Bodrumspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Gençlerbirliği ile Bodrumspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Gençlerbirliği, ligde oynadığı 32 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 5-3 kaybeden Gençlerbirliği, topladığı 28 puanla 16. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 32 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 55 puanla 6. sırada yer alıyor.
Eryaman Stadyumu'ndaki maçta hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.