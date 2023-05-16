CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Gençlerbirliği ile Sakaryaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Gençlerbirliği ligde oynadığı 34 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, topladığı 34 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 35 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 62 puanla 3. sırada yer alıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 17.00'de başlayacak Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak.
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