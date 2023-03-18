CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Samsunspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Samsunspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Samsunspor maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği - Samsunspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Gençlerbirliği ile Samsunspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Gençlerbirliği, ligde oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği, topladığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'u 5-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 51 puanla 1. sırada yer alıyor.
Eryaman Stadı'ndaki maçta hakem Mert Güzenge görev yapacak.