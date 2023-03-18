CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Samsunspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Samsunspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Samsunspor maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği - Samsunspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Samsunspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Gençlerbirliği ile Samsunspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Samsunspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Gençlerbirliği, ligde oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği, topladığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Samsunspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'u 5-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 51 puanla 1. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Gençlerbirliği - Samsunspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Eryaman Stadı'ndaki maçta hakem Mert Güzenge görev yapacak.