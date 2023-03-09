CANLI MAÇ İZLE | Gent - Başakşehir canlı izle
UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu maçında Gent ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Gent - Başakşehir maçı nereden izlenir? Gent - Başakşehir maçı hangi kanalda? Gent - Başakşehir maçı 11'leri ne? Gent - Başakşehir maçı canlı izle link...
Avrupa futbolunun en büyük üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Gent ile Başakşehir arasında oynanacak.
Ev sahibi Gent, Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla F Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Gent, bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Konferans Ligi son 16 play-off turunda Karabağ ile eşleşen Belçika temsilcisi, rakibine ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Rövanş maçında kendi sahasında ağırladığı Karabağ'a karşı 90 dakika sonunda 1-0'lık üstünlük kuran Gent, rakibini penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Konuk ekip Başakşehir ise Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla A Grubu'nu 1. sırada bitiren Başakşehir, Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.
Ghelamco Arena'daki maçta hakem Kristo Tohver görev yapacak.