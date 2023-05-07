CANLI MAÇ İZLE | Giresunspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Giresunspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Giresunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Giresunspor - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Giresunspor - Fenerbahçe maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Giresunspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Giresunspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 30 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 kaybeden Giresunspor, topladığı 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Giresunspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 30 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 67 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Giresunspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 4 4 5

Çotanak Stadyumu'ndaki maçta hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.