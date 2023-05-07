CANLI MAÇ İZLE | Giresunspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Giresunspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Giresunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Giresunspor - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Giresunspor - Fenerbahçe maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 30 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 kaybeden Giresunspor, topladığı 27 puanla 16. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 30 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 67 puanla 2. sırada bulunuyor.
Çotanak Stadyumu'ndaki maçta hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.