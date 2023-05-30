CANLI MAÇ İZLE | Giresunspor - Trabzonspor beIN Sports canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Giresunspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Giresunspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Giresunspor - Trabzonspor maçı 11'leri ne? Giresunspor - Trabzonspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Giresunspor - Trabzonspor beIN Sports canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Giresunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Giresunspor - Trabzonspor beIN Sports canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 33 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Giresunspor, topladığı 34 puanla 16. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Giresunspor - Trabzonspor beIN Sports canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Trabzonspor ise ligde oynadığı 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etmeyi başaran bordo-mavililer, topladığı 51 puanla 6. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Giresunspor - Trabzonspor beIN Sports canlı izle - Resim: 4 4 5

Çotanak Stadyumu'ndaki maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak.