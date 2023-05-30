CANLI MAÇ İZLE | Giresunspor - Trabzonspor beIN Sports canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Giresunspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Giresunspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Giresunspor - Trabzonspor maçı 11'leri ne? Giresunspor - Trabzonspor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Giresunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 33 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Giresunspor, topladığı 34 puanla 16. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Trabzonspor ise ligde oynadığı 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etmeyi başaran bordo-mavililer, topladığı 51 puanla 6. sırada bulunuyor.
Çotanak Stadyumu'ndaki maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak.