CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Boluspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Boluspor maçı canlı izle link...

# göztepe # Boluspor # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # bein sports max 1
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Boluspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Göztepe ile Boluspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Boluspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, topladığı 30 puanla 11. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Boluspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor'a 3-1 kaybeden Boluspor, topladığı 34 puanla 9. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Boluspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta hakem Gürcan Hasova görev yapacak.