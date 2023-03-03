CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Boluspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Boluspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Göztepe ile Boluspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, topladığı 30 puanla 11. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor'a 3-1 kaybeden Boluspor, topladığı 34 puanla 9. sırada bulunuyor.
Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta hakem Gürcan Hasova görev yapacak.