CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Göztepe - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Göztepe - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Göztepe ligde oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, topladığı 58 puanla 7. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 34 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 66 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 4

GÖZTEPE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 17.00'de başlayacak Göztepe - Çaykur Rizespor maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak.

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