CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Göztepe - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Göztepe - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.
Ev sahibi Göztepe ligde oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, topladığı 58 puanla 7. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 34 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 66 puanla 2. sırada yer alıyor.
GÖZTEPE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 17.00'de başlayacak Göztepe - Çaykur Rizespor maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak.
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