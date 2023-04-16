CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Eyüpspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Göztepe - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Eyüpspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Göztepe ile Eyüpspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-2 ile geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 50 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 31 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 57 puanla 3. sırada yer alıyor.
Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak.