CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Eyüpspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Göztepe - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Eyüpspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Eyüpspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Göztepe ile Eyüpspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Eyüpspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-2 ile geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 50 puanla 6. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Eyüpspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 31 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 57 puanla 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Eyüpspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta hakem Arda Kardeşler görev yapacak.