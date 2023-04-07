CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Samsunspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Samsunspor maçı nereden izlenir? Göztepe - Samsunspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Samsunspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Göztepe ile Samsunspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Göztepe, topladığı 44 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 29 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Göztepe - Samsunspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.