CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Samsunspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Samsunspor maçı nereden izlenir? Göztepe - Samsunspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Samsunspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Samsunspor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Göztepe ile Samsunspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Samsunspor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Göztepe, topladığı 44 puanla 9. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Samsunspor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 29 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Samsunspor canlı izle - Resim: 4 4 4

GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayacak Göztepe - Samsunspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

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