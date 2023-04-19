CANLI MAÇ İZLE | Inter - Benfica TV 8,5 canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Inter ile Benfica karşı karşıya geliyor. Inter - Benfica maçı nereden izlenir? Inter - Benfica maçı hangi kanalda? Inter - Benfica maçı 11'leri ne? Inter - Benfica maçı canlı izle link...
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Inter ile Benfica arasında oynanacak. İki takım arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı Inter 2-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Inter, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Inter, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Porto ile eşleşen İtalya temsilcisi, kendi sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Konuk ekip Benfica ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla H Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Club Brugge ile eşleşen Portekiz ekibi, rakibini 2-0 ve 5-1'lik skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Giuseppe Meazza Stadı'ndaki maçta hakem Carlos del Cerro Grande görev yapacak.