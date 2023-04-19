CANLI MAÇ İZLE | Inter - Benfica TV 8,5 canlı izle

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Inter ile Benfica arasında oynanacak. İki takım arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı Inter 2-0 kazanmayı başarmıştı.