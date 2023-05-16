CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İstanbulspor - Galatasaray maçı 11'leri ne? İstanbulspor - Galatasaray maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak.
Ev sahibi İstanbulspor, ligde oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup eden İstanbulspor, topladığı 35 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, topladığı 73 puanla 1. sırada bulunuyor.
İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayacak İstanbulspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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