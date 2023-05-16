CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İstanbulspor - Galatasaray maçı 11'leri ne? İstanbulspor - Galatasaray maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi İstanbulspor, ligde oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup eden İstanbulspor, topladığı 35 puanla 14. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, topladığı 73 puanla 1. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 4 4 4

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayacak İstanbulspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ