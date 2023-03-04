CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray canlı izle
Süper Lig'in 24. haftasını bay geçen İstanbulspor ile Galatasaray dostluk maçında karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İstanbulspor - Galatasaray maçı 11'leri ne? İstanbulspor - Galatasaray maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde 24. haftayı bay geçen iki takım İstanbulspor ile Galatasaray ise dostluk maçında karşı karşıya geliyor.
Ev sahibi İstanbulspor, ligde oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Alanyaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran İstanbulspor, topladığı 21 puanla 18. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Cimbom, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, meydana gelen depremler nedeniyle liglere verilen arada oynadığı son dostluk maçında ise deplasmanda Alanyaspor'u 4-2 yenmişti.
İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 17.00'de başlayacak İstanbulspor - Galatasaray maçı GS TV ve Galatasaray YouTube kanalından futbolseverlerle buluşacak.