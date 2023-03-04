CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray canlı izle

Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Cimbom, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, meydana gelen depremler nedeniyle liglere verilen arada oynadığı son dostluk maçında ise deplasmanda Alanyaspor'u 4-2 yenmişti.