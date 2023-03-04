CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray canlı izle

Süper Lig'in 24. haftasını bay geçen İstanbulspor ile Galatasaray dostluk maçında karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İstanbulspor - Galatasaray maçı 11'leri ne? İstanbulspor - Galatasaray maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde 24. haftayı bay geçen iki takım İstanbulspor ile Galatasaray ise dostluk maçında karşı karşıya geliyor.

CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi İstanbulspor, ligde oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Alanyaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran İstanbulspor, topladığı 21 puanla 18. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Cimbom, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, meydana gelen depremler nedeniyle liglere verilen arada oynadığı son dostluk maçında ise deplasmanda Alanyaspor'u 4-2 yenmişti.

CANLI MAÇ İZLE | İstanbulspor - Galatasaray canlı izle - Resim: 4 4 4

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 17.00'de başlayacak İstanbulspor - Galatasaray maçı GS TV ve Galatasaray YouTube kanalından futbolseverlerle buluşacak.

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