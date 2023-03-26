CANLI MAÇ İZLE | Karabağ - Galatasaray canlı izle
Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada Karabağ ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karabağ - Galatasaray maçı nereden izlenir? Karabağ - Galatasaray maçı hangi kanalda? Karabağ - Galatasaray maçı 11'leri ne? Karabağ - Galatasaray maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ederken lige verilen milli arada kulüpler hazırlık maçları oynuyor. Bu kapsamda oynanacak maçlardan birinde Karabağ ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ekibin depremzedeler yararına mücadele edeceği maçın tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak.
Ev sahibi Karabağ, Azerbaycan Premier Lig'de oynadığı 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sumgayit'i 6-0 ile geçmeyi başaran Karabağ, topladığı 71 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, topladığı 60 puanla 1. sırada bulunuyor.
KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 19.00'da başlayacak Karabağ - Galatasaray maçı Haber Global ekranlarından futbolseverlerle buluşacak