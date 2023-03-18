CANLI MAÇ İZLE | Karşıyaka - Eskişehirspor canlı izle
TFF 3. Lig 1. Grup'un 24. haftasında Karşıyaka ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Karşıyaka - Eskişehirspor maçı nereden izlenir? Karşıyaka - Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Karşıyaka - Eskişehirspor maçı canlı izle link...
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Karşıyaka ile Eskişehirspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Karşıyaka, ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Karaköprü Belediyespor'a 4-2 kaybeden Karşıyaka, topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Eskişehirspor ise ligde oynadığı 23 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Edirnespor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Eskişehirspor, topladığı 18 puanla 17. sırada bulunuyor.
KARŞIYAKA - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Karşıyaka - Eskişehirspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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