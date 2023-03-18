CANLI MAÇ İZLE | Karşıyaka - Eskişehirspor canlı izle

TFF 3. Lig 1. Grup'un 24. haftasında Karşıyaka ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Karşıyaka - Eskişehirspor maçı nereden izlenir? Karşıyaka - Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Karşıyaka - Eskişehirspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Karşıyaka - Eskişehirspor canlı izle - Resim: 1 1 4

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Karşıyaka ile Eskişehirspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Karşıyaka - Eskişehirspor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Karşıyaka, ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Karaköprü Belediyespor'a 4-2 kaybeden Karşıyaka, topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Karşıyaka - Eskişehirspor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Eskişehirspor ise ligde oynadığı 23 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Edirnespor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Eskişehirspor, topladığı 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Karşıyaka - Eskişehirspor canlı izle - Resim: 4 4 4

KARŞIYAKA - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.00'te başlayacak Karşıyaka - Eskişehirspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.

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