CANLI MAÇ İZLE | Kasımpaşa - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 11'leri ne? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Kasımpaşa, ligde oynadığı 34 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran Kasımpaşa, topladığı 43 puanla 10. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 34 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 ile geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 74 puanla 3. sırada bulunuyor.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 19.00'da başlayacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.