CANLI MAÇ İZLE | Kasımpaşa - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmayı başarmıştı.