CANLI MAÇ İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Kayserispor, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yenmeyi başaran Kayserispor, topladığı 35 puanla 7. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Konyaspor'u 4-0 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler topladığı 48 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 4 4 5

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.