CANLI MAÇ İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Ev sahibi Kayserispor, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yenmeyi başaran Kayserispor, topladığı 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Konyaspor'u 4-0 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler topladığı 48 puanla 2. sırada bulunuyor.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.