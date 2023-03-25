CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Gençlerbirliği canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı nereden izlenir? Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Gençlerbirliği canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Keçiörengücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Gençlerbirliği canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Keçiörengücü, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'a 3-1 kaybeden Keçiörengücü, topladığı 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Gençlerbirliği canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 25 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'a 1-0 kaybeden Gençlerbirliği, topladığı 17 puanla 17. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Gençlerbirliği canlı izle - Resim: 4 4 5

Aktepe Stadı'ndaki maçta hakem Alper Akarsu görev yapacak.