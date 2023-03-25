CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Gençlerbirliği canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı nereden izlenir? Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Keçiörengücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.
Ev sahibi Keçiörengücü, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'a 3-1 kaybeden Keçiörengücü, topladığı 46 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 25 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'a 1-0 kaybeden Gençlerbirliği, topladığı 17 puanla 17. sırada yer alıyor.
Aktepe Stadı'ndaki maçta hakem Alper Akarsu görev yapacak.