CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Göztepe canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Keçiörengücü ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Keçiörengücü - Göztepe maçı nereden izlenir? Keçiörengücü - Göztepe maçı hangi kanalda? Keçiörengücü - Göztepe maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Keçiörengücü ile Göztepe arasında oynanacak.
Ev sahibi Keçiörengücü, ligde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'a 1-0 kaybeden Keçiörengücü, topladığı 47 puanla 7. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Göztepe, topladığı 47 puanla 8. sırada yer alıyor.
Aktepe Stadı'ndaki maçta hakem Çağdaş Altay görev yapacak.