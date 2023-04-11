CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Göztepe canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Keçiörengücü ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Keçiörengücü - Göztepe maçı nereden izlenir? Keçiörengücü - Göztepe maçı hangi kanalda? Keçiörengücü - Göztepe maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Göztepe canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Keçiörengücü ile Göztepe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Göztepe canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Keçiörengücü, ligde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'a 1-0 kaybeden Keçiörengücü, topladığı 47 puanla 7. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Göztepe canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Göztepe, topladığı 47 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Göztepe canlı izle - Resim: 4 4 5

Aktepe Stadı'ndaki maçta hakem Çağdaş Altay görev yapacak.