CANLI MAÇ İZLE | Kızılyıldız - Anadolu Efes canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Kızılyıldız ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı nereden izlenir? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasında oynanacak.
Ev sahibi Kızılyıldız, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 11 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bayern Münih'e 87-80 mağlup olan Kızılyıldız, topladığı 22 puanla 13. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Panathinaikos'u 87-82 mağlup etmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 26 puanla 8. sırada bulunuyor.
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22.30'da başlayacak Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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