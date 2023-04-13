CANLI MAÇ İZLE | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko EuroLeague canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 34. haftasında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 34. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.
Ev sahibi Kızılyıldız, EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olympiakos'u 87-79 mağlup etmeyi başaran Kızılyıldız, topladığı 32 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 19 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Anadolu Efes'i 103-86'lık skorla geçmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 35 puanla 5. sırada bulunuyor.
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayacak Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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