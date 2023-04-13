CANLI MAÇ İZLE | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko EuroLeague canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 34. haftasında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle link...

# kızılyıldız # Fenerbahçe Beko # basketbol # Turkish Airlines Euroleague # s sport
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko EuroLeague canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 34. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko EuroLeague canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Kızılyıldız, EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olympiakos'u 87-79 mağlup etmeyi başaran Kızılyıldız, topladığı 32 puanla 10. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko EuroLeague canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 19 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Anadolu Efes'i 103-86'lık skorla geçmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko EuroLeague canlı izle - Resim: 4 4 4

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayacak Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ