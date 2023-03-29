CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - 1461 Trabzon FK canlı izle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 29. haftasında Kocaelispor ile 1461 Trabzon FK karşı karşıya geliyor. Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı nereden izlenir? Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı hangi kanalda? Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kocaelispor ile 1461 Trabzon FK arasında oynanacak.
Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 28 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 61 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip 1461 Trabzon FK ise ligde oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran 1461 Trabzon FK, topladığı 55 puanla 3. sırada bulunuyor.
KOCAELİSPOR - 1461 TRABZON FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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