CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - İskenderunspor Kocaeli TV canlı izle

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 33. haftasında Kocaelispor ile İskenderunsporr karşı karşıya geliyor. Kocaelispor - İskenderunspor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - İskenderunspor maçı hangi kanalda? Kocaelispor - İskenderunspor maçı canlı izle link...

# Kocaelispor # İskenderunspor # futbol # TFF 2. Lig # kocaeli tv
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - İskenderunspor Kocaeli TV canlı izle - Resim: 1 1 5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kocaelispor ile İskenderunspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - İskenderunspor Kocaeli TV canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Vanspor FK ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - İskenderunspor Kocaeli TV canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip İskenderunspor ise ligde oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran İskenderunspor, topladığı 65 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - İskenderunspor Kocaeli TV canlı izle - Resim: 4 4 5

Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak.