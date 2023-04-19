CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - İskenderunspor Kocaeli TV canlı izle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 33. haftasında Kocaelispor ile İskenderunsporr karşı karşıya geliyor. Kocaelispor - İskenderunspor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - İskenderunspor maçı hangi kanalda? Kocaelispor - İskenderunspor maçı canlı izle link...
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kocaelispor ile İskenderunspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Vanspor FK ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip İskenderunspor ise ligde oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran İskenderunspor, topladığı 65 puanla 2. sırada bulunuyor.
Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak.