CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Karacabey Belediyespor Kocaeli TV canlı izle

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 35. haftasında Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geliyor. Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Karacabey Belediyespor Kocaeli TV canlı izle - Resim: 1 1 5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 35. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Karacabey Belediyespor Kocaeli TV canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 34 maçta 22 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda kendi sahasında İskenderunspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 75 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Karacabey Belediyespor Kocaeli TV canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Karacabey Belediyespor ise ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan Karacabey Belediyespor, topladığı 59 puanla 7. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Karacabey Belediyespor Kocaeli TV canlı izle - Resim: 4 4 5

Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta Mehmet Türkmen görev yapacak.