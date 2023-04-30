CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Karacabey Belediyespor Kocaeli TV canlı izle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 35. haftasında Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geliyor. Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 35. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor arasında oynanacak.
Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 34 maçta 22 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda kendi sahasında İskenderunspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 75 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Karacabey Belediyespor ise ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan Karacabey Belediyespor, topladığı 59 puanla 7. sırada bulunuyor.
Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta Mehmet Türkmen görev yapacak.