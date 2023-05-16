CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Kastamonuspor Kocaeli TV canlı izle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 37. haftasında Kocaelispor - Kastamonuspor karşı karşıya geliyor. Kocaelispor - Kastamonuspor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Kocaelispor - Kastamonuspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 37. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kocaelispor ile Kastamonuspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 36 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 3-0 ile geçmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Kastamonuspor ise ligde oynadığı 36 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Kastamonuspor, topladığı 40 puanla 13. sırada bulunuyor.
KOCAELİSPOR - KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 15.00'te başlayacak Kocaelispor - Kastamonuspor maçı Kocaeli TV kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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