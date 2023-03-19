CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Pazarspor canlı izle

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. haftasında Kocaelispor ile Pazarspor karşı karşıya geliyor. Kocaelispor - Pazarspor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Pazarspor maçı hangi kanalda? Kocaelispor - Pazarspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Pazarspor canlı izle - Resim: 1 1 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kocaelispor ile Pazarspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Pazarspor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bucaspor 1928'e 1-0 mağlup olan Kocaelispor, topladığı 57 puanla 1. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Pazarspor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Pazarspor ise ligde oynadığı 25 maçta 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Pazarspor, topladığı 12 puanla son sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Pazarspor canlı izle - Resim: 4 4 4

KOCAELİSPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.00'te başlayacak Kocaelispor - Pazarspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.

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