CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Pazarspor canlı izle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. haftasında Kocaelispor ile Pazarspor karşı karşıya geliyor. Kocaelispor - Pazarspor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Pazarspor maçı hangi kanalda? Kocaelispor - Pazarspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kocaelispor ile Pazarspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bucaspor 1928'e 1-0 mağlup olan Kocaelispor, topladığı 57 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Pazarspor ise ligde oynadığı 25 maçta 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Pazarspor, topladığı 12 puanla son sırada bulunuyor.
KOCAELİSPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Kocaelispor - Pazarspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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