CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor - Galatasaray canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Galatasaray maçı nereden izlenir? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri ne? Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor - Galatasaray canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor - Galatasaray canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Konyaspor, ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor ile golsüz berabere kalan Konyaspor, topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor - Galatasaray canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 24 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçmeyi başaran Cimbom, topladığı 60 puanla 1. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor - Galatasaray canlı izle - Resim: 4 4 4

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayacak Konyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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