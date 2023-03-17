CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor - Galatasaray canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Galatasaray maçı nereden izlenir? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri ne? Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak.
Ev sahibi Konyaspor, ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor ile golsüz berabere kalan Konyaspor, topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 24 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçmeyi başaran Cimbom, topladığı 60 puanla 1. sırada bulunuyor.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayacak Konyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ