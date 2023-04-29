CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor - Trabzonspor beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Konyaspor - Trabzonspor maçı 11'leri ne? Konyaspor - Trabzonspor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Konyaspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 geçmeyi başaran Konyaspor, topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Trabzonspor ise ligde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, topladığı 45 puanla 6. sırada bulunuyor.
KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16.00'da başlayacak Konyaspor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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