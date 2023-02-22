CANLI MAÇ İZLE | Leipzig - Manchester City canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Leipzig ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Leipzig - Manchester City maçı nereden izlenir? Leipzig - Manchester City maçı hangi kanalda? Leipzig - Manchester City maçı 11'leri ne? Leipzig - Manchester City maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Leipzig - Manchester City canlı izle - Resim: 1 1 4

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Leipzig ile Manchester City arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Leipzig - Manchester City canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 12 puanla F Grubu'nu 2. sırada bitiren Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.

CANLI MAÇ İZLE | Leipzig - Manchester City canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Manchester City ise, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla G Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.

CANLI MAÇ İZLE | Leipzig - Manchester City canlı izle - Resim: 4 4 4

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 23.00'te başlayacak Leipzig - Manchester City maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ