CANLI MAÇ İZLE | Leipzig - Manchester City canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Leipzig ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Leipzig - Manchester City maçı nereden izlenir? Leipzig - Manchester City maçı hangi kanalda? Leipzig - Manchester City maçı 11'leri ne? Leipzig - Manchester City maçı canlı izle link...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Leipzig ile Manchester City arasında oynanacak.
Ev sahibi Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 12 puanla F Grubu'nu 2. sırada bitiren Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Manchester City ise, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla G Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayacak Leipzig - Manchester City maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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