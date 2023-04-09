CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Arsenal canlı izle

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Liverpool - Arsenal maçı nereden izlenir? Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool - Arsenal maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Arsenal canlı izle - Resim: 1 1 4

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Liverpool ile Arsenal arasında oynanacak.

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Ev sahibi Liverpool, ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Chelsea ile 0-0 berabere kalan Liverpool, topladığı 43 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Arsenal canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Arsenal ise ligde oynadığı 29 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Leeds United'ı 4-1 ile geçmeyi başaran Arsenal, topladığı 72 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 18.30'da başlayacak Liverpool - Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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