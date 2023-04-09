CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Arsenal canlı izle
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Liverpool - Arsenal maçı nereden izlenir? Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool - Arsenal maçı canlı izle link...
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Liverpool ile Arsenal arasında oynanacak.
Ev sahibi Liverpool, ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Chelsea ile 0-0 berabere kalan Liverpool, topladığı 43 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Arsenal ise ligde oynadığı 29 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Leeds United'ı 4-1 ile geçmeyi başaran Arsenal, topladığı 72 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 18.30'da başlayacak Liverpool - Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.