CANLI MAÇ İZLE | Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir? Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.
Ev sahibi Maccabi Tel Aviv, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Monaco'ya 86-67 mağlup olan Maccabi Tel Aviv, topladığı 26 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 16 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Bologna'yı 104-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko, topladığı 32 puanla 4. sırada bulunuyor.
MACCABİ TEL AVİV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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