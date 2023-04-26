CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Arsenal beIN Sports 3 canlı izle
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Manchester City - Arsenal maçı nereden izlenir? Manchester City - Arsenal maçı hangi kanalda? Manchester City - Arsenal maçı canlı izle link...
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manchester City ile Arsenal arasında oynanacak.
Ev sahibi Manchester City, ligde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Leicester City'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Manchester City, topladığı 70 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Arsenal ise ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Southampton ile 3-3 berabere kalan Arsenal, topladığı 75 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Etihad Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak.