CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Arsenal beIN Sports 3 canlı izle

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Manchester City - Arsenal maçı nereden izlenir? Manchester City - Arsenal maçı hangi kanalda? Manchester City - Arsenal maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Arsenal beIN Sports 3 canlı izle - Resim: 1 1 5

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manchester City ile Arsenal arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Arsenal beIN Sports 3 canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Manchester City, ligde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Leicester City'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Manchester City, topladığı 70 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Arsenal beIN Sports 3 canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Arsenal ise ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Southampton ile 3-3 berabere kalan Arsenal, topladığı 75 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Arsenal beIN Sports 3 canlı izle - Resim: 4 4 5

Etihad Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak.