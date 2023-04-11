CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Bayern Münih canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Manchester City - Bayern Münih maçı nereden izlenir? Manchester City - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Manchester City - Bayern Münih maçı 11'leri ne? Manchester City - Bayern Münih maçı canlı izle link..
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manchester City ile Bayern Münih arasında oynanacak.
Ev sahibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla G Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan Manchester City, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini kendi sahasında 7-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Konuk ekip Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Topladığı 18 puanla C Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda PSG ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, 1-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle turnuvada son 8 takım arasına kalmayı başardı.
Etihad Stadyumu'ndaki maçta hakem Jesús Gil Manzano görev yapacak.