CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Leipzig canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Leipzig karşı karşıya geliyor. Manchester City - Leipzig maçı nereden izlenir? Manchester City - Leipzig maçı hangi kanalda? Manchester City - Leipzig maçı 11'leri ne? Manchester City - Leipzig maçı canlı izle link...
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manchester City ile Leipzig arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
Ev sahibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla G Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 12 puanla F Grubu'nu 2. sırada bitiren Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayacak Manchester City - Leipzig maçı EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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