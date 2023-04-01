CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Liverpool canlı izle

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Manchester City - Liverpool maçı nereden izlenir? Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester City - Liverpool maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Liverpool canlı izle - Resim: 1 1 4

İngiltere Premier Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manchester City ile Liverpool arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Liverpool canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Manchester City, ligde oynadığı 27 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 ile mağlup etmeyi başaran Manchester City, topladığı 61 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Liverpool canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Liverpool ise ligde oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bournemouth'a 1-0 kaybeden Liverpool, topladığı 42 puanla 6. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Liverpool canlı izle - Resim: 4 4 4

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.30'da başlayacak Manchester City - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ