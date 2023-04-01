CANLI MAÇ İZLE | Manchester City - Liverpool canlı izle
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Manchester City - Liverpool maçı nereden izlenir? Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester City - Liverpool maçı canlı izle link...
İngiltere Premier Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manchester City ile Liverpool arasında oynanacak.
Ev sahibi Manchester City, ligde oynadığı 27 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 ile mağlup etmeyi başaran Manchester City, topladığı 61 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Liverpool ise ligde oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bournemouth'a 1-0 kaybeden Liverpool, topladığı 42 puanla 6. sırada yer alıyor.
MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.30'da başlayacak Manchester City - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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