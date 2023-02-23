CANLI MAÇ İZLE | Manchester United - Barcelona canlı izle
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turu rövanş maçında Manchester United ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Manchester United - Barcelona maçı nereden izlenir? Manchester United - Barcelona maçı hangi kanalda? Manchester United - Barcelona maçı canlı izle link...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manchester United ile Barcelona arasında oynanacak. Barcelona'nın sahası Nou Camp'ta oynanan ilk maç 2-2 eşitlikle sona ermişti.
Ev sahibi Manchester United Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla E Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla C Grubu'nu 3. sırada bitiren İspanyol ekibi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
MANCHESTER UNİTED - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayacak Manchester United - Barcelona maçı EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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