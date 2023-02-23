CANLI MAÇ İZLE | Manchester United - Barcelona canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manchester United ile Barcelona arasında oynanacak. Barcelona'nın sahası Nou Camp'ta oynanan ilk maç 2-2 eşitlikle sona ermişti.