CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Eyüpspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Manisa FK - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Manisa FK - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Manisa FK - Eyüpspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Eyüpspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manisa FK ile Eyüpspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Eyüpspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Manisa FK, ligde oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 39 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Eyüpspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 25 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'a 1-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 50 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Eyüpspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'ndeki maçta hakem Burak Şeker görev yapacak.