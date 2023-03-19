CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Eyüpspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Manisa FK - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Manisa FK - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Manisa FK - Eyüpspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manisa FK ile Eyüpspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Manisa FK, ligde oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 39 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 25 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'a 1-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 50 puanla 2. sırada yer alıyor.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'ndeki maçta hakem Burak Şeker görev yapacak.